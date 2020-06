Il problema di nuove positività in Serie A è quello che più di tutti ha sempre proiettato le maggiori ombre sulla possibilità di concludere il campionato. E' per questa ragione che la FIGC ha spinto sin dall'inizio per tentare di ridurre l'isolamento obbligato di 14 giorni per chi risulti positivo al Coronavirus. La Federcalcio spera di ottenere in tempi brevi l'ok per una drastica riduzione del periodo di quarantena per i calciatori: l'obiettivo è quello di ridurla a 96 ore.

(Corsport)