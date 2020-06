Prima partita in famiglia e Zaniolo già non vede l'ora

Per la prima volta da mesi, a Trigoria un gol torna a contare qualcosa. Ieri Paulo Fonseca ieri ha organizzato una partitella a ranghi contrapposti, un match dieci contro dieci (con i bianchi che erano in undici, con un cambio in più) durato un'ora. I portieri erano Mirante e Fuzato, poi in maglia bianca hanno giocato Zappacosta, Smalling, Ibañez, Kolarov, Villar, Cristante, Pastore, Carles Perez, Kalinic e Mkhituaryan. In maglia rossa sono invece scesi in campo Fazio, Mancini, Juan Jesus, Veretout, Diawara, Spinazzola, Under, Dzeko e Kluivert.

Assenti alla prima partitella sette giocatori: oltre ai tre ancora alle prese con i rispettivi infortuni (Zaniolo, Pau Lopez e Perotti) hanno infatti lavorato a parte anche Santon (che si è limitato a fare della palestra) e poi Pellegrini, Cetin e Bruno Peres, tutti rimasti a riposo precauzionale. Fa progressi Nicolò Zaniolo, che ieri sul proprio profilo instagram ha pubblicato un video in cui lo si vede correre, il tutto per constatare anche la tenuta del ginocchio infortunato. L'impressione è che il peggio sia davvero alle spalle.

(Gasport)