Prima delle partite ci sarà un rapido test molecolare

La Figc aspetta la certificazione per iscritto del Cts riguardo ai comportamenti che il gruppo squadra dovrà tenere se al suo interno sarà individuato un positivo, ma in via Allegri sono sicuri di aver abbattuto l'ostacolo della quarantena prima dell'inizio del campionato. In assenza di contagi rimane quanto prescritto nel protocollo, ovvero tamponi ogni 4 giorni e test sierologici ogni 15. Se invece dovesse sorgere un Covid+ in squadra, i tamponi verrebbero effettuati ogni 2 giorni, ai quali si aggiungerà il test molecolare rapido la mattina prima del match. Intanto, in settimana, la Lega sceglierà tra Synlab e Lifebrain come ente terzo che dovrà eseguire i test molecolari a tutte le formazioni di A e B. In corso di validazione anche i test molecolari con la saliva, meno invasivi rispetto a quelli nasali e faringei.

(Corsport)