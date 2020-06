Playoff e algoritmo: sconfitto il partito del calcio congelato

Alla fine vince Gravina, che tratta la Serie A come un mese fa aveva trattato la C, ovvero sconfessando attraverso la maggioranza le istanze dei presidenti. Il consiglio federale ha votato per playoff e playout in caso di nuovo stop, a decidere la formula saranno il presidente della Lega Dal Pino, Sibillia (Serie D) e Gravina. Il piano C si chiama algoritmo, che non assegnerebbe lo scudetto ma decreterebbe retrocessioni e piazzamenti europei. Un ceffone quindi verso i club di A, che con a capo Urbano Cairo avevano votato contro la possibilità di retrocedere. Una vittoria politica per Gravina, che rischia ora di inimicarsi le componenti del calcio in vista delle prossime elezioni federali.

(la repubblica)