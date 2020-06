Play-off a 4 e quarantena ridotta per blindare il trionfo della FIGC

Dopo quella che può essere considerata come un vittoria per il numero uno del calcio italiano, Gabriele Gravina, arrivata dall'incontro con i club di lunedì, adesso la FIGC cerca di rimuovere gli ultimi ostacoli che la separano da una ripresa senza alcun tipo di intoppo che possa danneggiare la Serie A. Il primo obiettivo su cui Gravina vorrebbe trovare una soluzione riguarda il problema della quarantena. Attualmente infatti se un giocatore risultasse positivo, non sarebbe possibile fare altro che mettere l'intero gruppo squadra in isolamento per quattordici giorni. Troppi per il numero uno della FIGC, tanti da far saltare il campionato. Per questo motivo si proverà a modificare la norma, anche se il Cts non sembra propenso ad alcun tipo di modifica. L'alternativa allora è nel piano B, con l'introduzione dei play-off e dei play-out, che nei prossimi giorni saranno definiti, anche se le voci parlano di una fase finale composta solo da quattro squadre. Infine ci sarebbe il piano C, ossia usare l'algoritmo e calcolare la classifica ponderata.

(La Repubblica)