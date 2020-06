Petrachi vuole restare ma ha perso tutti i poteri: conta solo il campo

Dopo la rottura tra James Pallotta e Gianluca Petrachi, il ds ha incontrato Guido Fienga a Trigoria e ha manifestato la volontà di andare avanti in giallorosso. L'ex Torino ha un contratto fino al 2022 da 1,2 milioni netti a stagione più bonus a rendimento. Il ds si sente limitato nei suoi poteri e non ha gradito di non essere stato nominato nelle anticipazioni dell'intervista di Pallotta al sito del club. Anche nell'intervista completa non è stato menzionato e secondo alcuni Pallotta aveva ricoperto di elogi Petrachi nella versione integrale e le anticipazioni avevano creato un misunderstanding. Petrachi è riuscito nell’impresa di mettersi contro presidente, allenatore e giocatori. Può restare ancora a Trigoria, magari fino al termine del campionato, ma senza più nessun potere.

Questione mercato: la Roma e l'Atletico Madrid hanno trovato l'accordo per la permanenza di Nikola Kalinic fino a termine della stagione. E' scaduto ieri, invece, il termine per il riscatto di Schick da parte del Lipsia. Il club tedesco vuole pagare il ceco 20 milioni ed aspetta le mosse della Roma.

(Corsera)