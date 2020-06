Petrachi-Pallotta, ora è aria di divorzio

Il rapporto lavorativo che lega Petrachi e Pallotta sembra essere arrivato al copolinea. Il direttore sportivo giallorosso infatti non sembra aver digerito alcuni comportamenti del presidente come la mancanza di chiarezza sulla strada da seguire in vista della prossima sessione di mercato. Inoltre Petrachi sembra aver ormai concluso definitivamente l'affare Pedro, che però non trova il via libera di Pallotta che prima vorrebbe che la società cedesse alcuni giocatori. Intanto si valuta la possibilità di un'uscita di scena del ds salentino, il cui posto potrebbe essere occupato da Morgan De Sanctis, che attualmente ricopre un posto da vice-ds al fianco di Petrachi.

(gasport)