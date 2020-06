Perotti torna in gruppo, Pau pronto per la ripresa

Ieri la Roma ha svolto il primo allenamento della settimana dove Paulo Fonseca, in vista della ripresa del campionato, ha aumentato i carichi. Infatti dopo il giro di tamponi, la squadra ha eseguito una seduta dedicata alla resistenza e alle partitelle tattiche. Buone notizie arrivano da Diego Perotti che, dopo i problemi muscolari dei giorni scorsi, si è allenato regolarmente in gruppo. Ancora differenziato per per Nicolò Zaniolo che presto si sottoporrà a una visita di controllo dal professor Mariani prima di unirsi al gruppo nella prossima settimana. Lavoro individuale anche per Pau Lopez, alle prese con una microfrattura al polso sinistro, ma contro la Sampdoria sarà disponibile. Intanto da oggi ricomincerà a lavorare anche la Primavera di Alberto De Rossi.

(Corsera)