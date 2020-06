Perotti: «Batto il Siviglia e resto qui»

Perotti spera di concludere la sua carriera in Europa con la Roma e, in vista della prossima stagione, vuole tornare a completa disposizione di Fonseca per raggiungere il record personale di partite con una sola maglia. Con la Roma è a quota 131, con il Siviglia si è fermato a 159. e forse è proprio per questo che la sfida di Europa League, se riuscirà a giocarsi ad agosto, ovviamente per lui avrà un sapore speciale: «Sarà diverso andare di nuovo in quella città, spero di tornare lì e vedere la gente lungo le strade, sono davvero rimasto legato a tante cose e persone. Sarà difficile per noi, anche se in questo periodo siamo stati in grado di studiarli meglio per trovare i loro punti deboli. Sarà una partita equilibrata, con due squadre allo stesso livello, sarebbe tranquillamente potuta essere una finale anticipata». La Roma, spera di arrivare alla vera finale, sapendo che in partite ad eliminazione diretta senza pubblico può davvero accadere di tutto: «Anche se siamo entusiasti di giocare ed entrambi vogliamo vincere, sembrerà sempre un’amichevole o una sessione di allenamento o qualsiasi altra cosa, perché non è normale vedere un campo vuoto in una partita del genere, anche se dobbiamo dare il massimo e fare del nostro meglio».

(Gasport)