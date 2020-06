Perez studia da Xavi, per Mancini 10 giorni di tutore

In vista della ripresa del campionato e del futuro, la Roma potrà puntare fortemente su Carle Perez, l’esterno catalano è l’unico sicuro di restare anche il prossimo anno. «Xavi mi ha detto - le sue parole al sito della Roma - che nel calcio tutto dipende da noi stessi, nessuno ti regala niente, ogni traguardo va conquistato contando sulle proprie forze». Lo spagnolo servirà, soprattutto adesso, che il tecnico ha iniziato ad alzare i ritmi. A farne le spese è stato Mancini che, nell’amichevole di martedì, si è slogato un gomito: indosserà il tutore per un paio di settimane, farà attenzione agli allenamenti, ma non è a rischio per la partita contro la Sampdoria. Per il resto, esclusi Pau Lopez e Zaniolo, la Roma ha praticamente a disposizione tutto l’organico.

(gasport)