Perez punta in alto: vuole l'Europa e il quarto posto

Alla ripresa del campionato, sarà il momento giusto per Carles Perez per dimostrare il suo valore. Complice l'assenza di Zaniolo - che dovrebbe tornare a disposizione tra fine giugno e i primi di luglio - lo spagnolo può rappresentare la sorpresa della ripartenza giallorossa. Almeno lo spera. «Siamo determinati a ripartire forte, sia io sia i miei compagni. Felici che ci sia una data per la ripresa - le dichiarazioni dell'ex Barcellona a Sky - sono convinto che abbiamo tutte le carte In regola per vincere l'Europa League e per arrivare quarti, siamo un ottimo gruppo». Fonseca ha deciso di utilizzarlo come esterno destro: «Il mister mi ha subito dato fiducia. AI Barcellona ero abituato a giocare più largo, qui mi chiede di stare più interno e mi sta insegnando i movimenti e quando inserirmi al momento giusto. Con lui sto migliorando molto. Spero davvero di restare a lungo nella Roma per fare tanti gol e assist, aiutando la squadra a collezionare risultati e vittorie».

(La Repubblica)