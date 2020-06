Per Schick opzione scaduta. Oltre al Lipsia ora c'è la Premier

L'opzione è scaduta, da oggi se Patrik Schick diventerà a titolo definitivo un giocatore del Lipsia sarà soltanto perché il club tedesco avrà trovato un accordo con la Roma. Il ceco vorrebbe rimanere in Germania, ma il club giallorosso non può permettersi di venderlo a meno di 25 milioni e il Lipsia non sembra avere intenzione di spendere quella cifra.

Con il supporto di Baldini il club sta sondando il mercato inglese. La speranza è che il Lipsia si qualifichi alla prossima Champions e vada avanti in quella attuale, così sarebbe più facile acquistare l'attaccante a titolo definitivo.

(Gasport)