«Pellegrini resterà, Zaniolo faremo di tutto per tenerlo»

Gianluca Petrachi ha iniziato a costruire quella che sarà la Roma del futuro. Nella giornata di ieri infatti il direttore sportivo giallorosso ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato del mercato "creativo" che tutte le squadre si troveranno ad affrontare nella prossima sessione estiva. L'obiettivo primario è quello di tenere i gioielli nel limite del possibile: «Pellegrini ha una clausola, ma dubito la utilizzi per quanto è legato alla Roma. Zaniolo è il giocatore che emoziona i tifosi, faremo di tutto per tenerlo. Anche se poi il mercato ti mette davanti a tante difficoltà». Per quanto riguarda poi altri possibili arrivi, Petrachi smentisce molte voci di mercato che aveva parlato di scambi con la Juventus e possibile trattativa con l'Everton: «Kean non è nello nostre mire, esattamente come Mandragora e Rugani non entreranno mai nel progetto Roma. Sarà un mercato con tanti scambi, noi valutiamo i parametri zero. Potrebbe restare anche Kalinic, sapevo che avrebbe iniziato a segnare».

(gasport)