Partite amatoriali, l'Abruzzo "abolisce" i contrasti

In Abruzzo il governatore Marco Marsilio ha firmato un’ordinanza che riscrive il regolamento del gioco del calcio e della pallacanestro. Dal 9 giugno via libera alle partite amatoriali ma nell'ordinanza firmata anche dagli assessori allo Sport, alla Salute e al Turismo, si stabilisce che «è consentito il tocco del pallone con le mani solo ed esclusivamente se muniti di guanti». Non solo. Si aggiunge, infatti, che il pallone «può essere recuperato solo tramite “intercetto” e non tramite “contrasto”», che «sono vietate le “scivolate”» e che «è vietata la marcatura a uomo».

Così Gabriele Gravina: «Non riscriviamo le regole del calcio, solo l’Ifab può farlo per conto della Fifa. Auspico che si adottino i protocolli approvati - spiega il presidente della Federcalcio - in maniera unitaria su tutto il territorio nazionale». Gianni Petrucci, numero uno della Federbasket, deve fare i conti anche con l’obbligo di usare sempre i guanti per giocare: «Mi sembra una decisione davvero originale... Cambiare una regola di quello sport non aiuta a riprendere l’attività. E una regione non può cambiare le regole». Ora si attende di capire se ci sarà un intervento chiarificatore del ministero dello Sport.

(Gasport)