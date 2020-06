Pallotta «stanco» di Roma: prova a riaprire con Friedkin

Ieri in un'intervista ai canali ufficiale del club, James Pallotta ha messo nero su bianco il suo desiderio di vendere, mai espresso con così tanta chiarezza: «Sto invecchiando e penso al futuro: vorrei lasciare il club in mani solide. Vorrei qualcuno che sia una buona guida per la Roma e le permetta di poter competere come a tutti noi piacerebbe». E ancora: «Il gruppo Friedkin si è avvicinato a noi e stavamo trovando un accordo... poi l’offerta si è trasformata in qualcosa di sempre meno appetibile. L’ultima offerta non era minimamente accettabile. Se il gruppo Friedkin avesse i soldi e volesse parlare ancora, avanzando un’offerta accettabile, lo ascolteremmo».

L’offerta di Friedkin prevedeva 490 milioni a Pallotta e soci e 85 milioni di finanziamento alla Roma. Se Friedkin non si rifarà avanti, toccherà a Goldman Sachs trovare altri acquirenti o soci di minoranza.

(Corsera)