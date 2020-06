Pallotta promuove Fonseca: «Risolve i problemi della Roma»

Avere l'approvazione del presidente è fondamentale per un allenatore e nella giornata di ieri, a un anno esatto dalla firma per la Roma, Paulo Fonseca ha ricevuto apprezzamenti non da poco da James Pallotta. Il presidente giallorosso ha speso parole al miele per il tecnico, rimarcando come non abbia mai tentato di trovare alibi e come abbia dimostrato le sue capacità di affrontare i problemi.

Certo, la stima del presidente della Roma era stata manifestata anche nei confronti di professionisti che poi dalla società hanno preso il benservito - vedi Garcia e Monchi -. Ma Fonseca pare godere di una stima che va al di là dei risultati. Nonostante i calciatori che con il portoghese si sono persi un po' per strada non siano pochissimi: leggasi Under, Spinazzola e Florenzi.

(Corsera)