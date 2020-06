Pallotta-Petrachi, rottura. Il divorzio è a un passo

Gianluca Petrachi e la Roma potrebbero dividere le proprie strade dopo neanche un anno di lavoro. Sembra infatti che il ds giallorosso sia in conflitto con il presidente Pallotta, il quale non ha digerito l'intervista del salentino ai microfoni di Sky Sport. Dall'altro lato Petrachi sembra richiamare l'attenzione verso una mancata pianificazione chiara del mercato estivo. In aggiunta a questo sembra che Petrachi abbia ormai strappato il sì di Pedro per la prossima stagione, senza però avere il via libera da parte di Pallotta che prima vorrebbe vendere qualche giocatore. Una situazione particolare, che potrebbe portare Morgan De Sanctis a subentrare a Perachi a stagione in corso.

(corsera)