Pallotta-Petrachi, è rottura

All'interno della Roma si sta delinenando quella che pare una situazione molto complicata. Sembra infatti arrivato ormai agli sgoccioli il rapporto tra Pallotta e Petrachi, il quale potrebbe essere prossimo all'uscita di scena. Il direttore sportivo sembra essere in conflitto con il presidente giallorosso per una mancanza di chiarezza sulle scelte che tecnicamente dovrebbe seguire sul mercato. Al ds non sembrano essere andate già le scelte di non interperlarlo riguardo a possibili trattative con la Juventus, di non fargli presente dei colloqui con l'agente di Pellegrini e anche l'intervista rilasciata da Pallotta in cui non viene mai citato sembra fonte di malumore. Dall'altro lato la stessa intervista rilasciata da Petrachi ai microfoni di Sky non sembra essere piaciuta al magnate di Boston. Ora si attendono sviluppi, anche sul fronte societario, dove ieri il Financial Times ha criticato la scelta di non vendere la società giallorossa, aprendo però alla possibilità di un ritorno di Friedkin in una trattativa che ormai dipende solo da Pallotta.

(Il Messaggero)