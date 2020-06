Pallotta nel mirino: nuovi striscioni contro di lui

James Pallotta è vicino, ma nello stesso tempo lontano. La dirigenza ha un confronto costante con lui, ma alcuni giocatori non lo hanno nemmeno mai visto da vicino. Fonseca lo ha incrociato a Londra in occasione della firma del suo contratto, esattamente un anno fa. I tifosi, per questo ed altri motivi, non ci stanno e ieri hanno contestato il presidente con due striscioni feroci, di cui si riporta solo il primo: “A Roma di papponi ne sono passati tanti, tu li batti tutti quanti“. Intanto il ds Petrachi, a Sky Sport, spiega come «soprattutto i primi giorni ho visto grande voglia, cattiveria e concentrazione. Questa ultima settimana li ho visti un po’ così, quindi devo far capire che ci stiamo avvicinando al campionato». Toccherà fare la voce grossa? Vedremo, anche se poi la contestazione prende di mira sempre il presidente.

(gasport)