Pallotta mette 30 milioni

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Pallotta si muove per le esigenze di liquidità della Roma. La società giallorossa ha reso noto con un comunicato di aver sottoscritto il 27 maggio con la controllante Neep un contratto definito “Purchase and Sale Agreement”: il club farà fronte al proprio fabbisogno finanziario con un’operazione compatibile con gli impegni già assunti dopo il lancio del Bond. Il valore complessivo dei crediti ceduti ammonta ad un massimo di 30 milioni di euro ed il fattore di sconto è variabile da 11,475% (in relazione ai Crediti Ceduti attesi che matureranno a marzo 2021) a 17,718% (in relazione ai Crediti Ceduti attesi che matureranno a novembre 2021): sostanzialmente la liquidità iniettata nelle casse della Roma potrà variare da un massimo di 26,6 milioni ad un minimo di 24,7 milioni. La garanzia in mano all’azionista di maggioranza del club - che deve sempre completare l’aumento di capitale entro il 31 dicembre - è rappresentata dai servizi di biglietteria e da tutte le attività connesse. Il Comitato Interno per il Controllo e Gestione Rischi della Roma ha analizzato l’intera operazione e ne ha rilevato la convenienza sintetizzandola in tre punti: ottimizzare la gestione dei crediti derivanti dalla biglietteria e attività connesse ottenendo risorse liquide immediate; stabilizzare l’andamento finanziario; facilitare la pianificazione economica e finanziaria nel breve-medio periodo. Ieri alle 17 è inoltre andato in scena il cda della società nella quale è stata illustrata la situazione patrimoniale ed economica della Roma da sottoporre alla assemblea degli azionisti del 26 giugno. Sul tavolo - oltre ad una cessione e l’ingresso di nuovi investitori - sono presenti varie ipotesi per il futuro: completare l’aumento di capitale, un supporto del socio e la cessione dei giocatori. Da segnalare poi le parole di DaGrosa, sul cui tavolo è finito il dossier giallorosso relativo ad un possibile ingresso come socio di minoranza: “Confermo che la Roma è uno dei numerosi club che abbiamo esaminato in maniera molto preliminare. Penso che forse il nostro coinvolgimento sia stato esagerato dalla stampa. Sono sicuro - le parole del finanziere ad offpitch.com - che Pallotta ha molte opzioni e siamo soltanto una delle opzioni che sta prendendo in considerazione”.