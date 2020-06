Ora la Serie A fa gola ai fondi: Bain offre 3 miliardi

Per i diritti della Serie A Bain Capital avrebbe offerto 3 miliardi di euro per il 25% del massimo campionato italiano. La società di Boston valuterebbe 10 anni di diritti tv della Serie A 12 miliardi, superando così la proposta da 10-11 miliardi di Cvc. I fondi di Bain servirebbero per sviluppare il canale tematico e costruire una piattaforma commerciale globale. Se confermata, l'offerta di Bain potrebbe costringere Cvc, assistita nella trattativa da Rothschild, a un rilancio, magari in tandem con Fsi. A quanto trapela, sinora la società con sede in Lussemburgo non avrebbe convinto tutti i club, scettici sullo schema commerciale e restii a cedere quote. Se il negoziato con Cvc non dovesse dare buon esito, però, Bain potrebbe non essere la sola a farsi avanti per la Serie A. Alla finestra ci sarebbero infatti altri tre fondi i cui nomi al momento restano top secret.

(Milano Finanza)