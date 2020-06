Olimpico virtuale

E' iniziato il conto alla rovescia per Roma-Sampdoria. La macchina giallorossa si rimetterà in moto, ma mancherà una componente fondamentale: i tifosi. La Roma ha detto 'no' alle sagome di cartone sugli spalti ma con Socios.com lancerà l'iniziativa Front Row che permetterà ad alcuni tifosi di essere virtualmente allo stadio. Ai possessori di fan token As Roma e ai tifosi che parteciperanno ad un contest social sarà data la possibilità di inviare un video che poi verrà proiettato sui cartelloni luminosi che circondano il campo di gioco.

L'iniziativa è andata già in scena durante Juventus-Milan di Coppa Italia, visto che anche il club bianconero è partner commerciale di Socios.com.

(Il Romanista)