Nel Fonsecalab adesso è il turno dei calci piazzati

Paulo Fonseca è un allenatore completo e quando si dedica al suo lavoro lo fa al massimo, senza tralasciare neanche il minimo dettaglio. Proprio in questi giorni di ripresa degli allenamenti di gruppo infatti il tecnico portoghese ha lavorato molto con la squadra, soprattutto sulla parte tattica, studiando ogni possibile soluzione sulle palle inattive. Calci di punizione, angoli e rimesse laterali, tutte situazioni di gioco che possono ribaltare o cambiare il corso di una partita. La Roma può contare su molti giocatori in grado di sfruttare le proprie abilità balistiche per trovare la via del gol, Kolarov, Veretout e pellegrini sono solo alcuni di questi, e Fonseca ha deciso di puntare molto su questo aspetto in vista della ripresa del campionato il 24 giungo contro la Sampdoria.

(gasport)