Milan, anche il secondo controllo ok per Ibrahimovic: nel mirino la Roma

Anche il secondo controllo è filato via liscio. Ieri Ibrahimovic si è sottoposto a una risonanza al polpaccio destro, che ha certificato come il processo di guarigione stia procedendo senza complicazioni. In linea col verdetto del primo controllo di una decina di giorni fa. Lo svedese adesso inizierà una serie di lavori personalizzati, anche sul campo. L’obiettivo è rientrare domenica 28 contro la Roma a San Siro, ma al momento questa è l’ipotesi più ottimistica, su cui non ci sono ancora certezze.

(gasport)