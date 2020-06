Mancini: "Zaniolo mi impressionò subito per potenza e qualità, ma deve crescere ancora tanto"

GASPORT - Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo, parlando anche di Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

Ha letto le lodi di Modric a Zaniolo? Il romanista non ha avuto finora grande esposizione internazionale, eppure il croato lo ha messo in testa ai giovani promettenti.

«La cosa non mi sorprende, basta poco per leggere il futuro di Zaniolo. Le prime volte che lo osservai mi impressionò la potenza, sproporzionata all’età. E poi ha qualità, piede. Non vuol dire che sia già arrivato. Deve crescere ancora tanto, giocare sempre più connesso alla squadra, sacrificarsi tanto anche senza palla».