Lopez si arrende. Pastore ammette limiti da leader

Se per quanto riguarda il campo c'è da segnalare la possibilità sempre più concreta che Pau Lopez debba rinunciare alla gara del rientro dopo lo stop da Coronavirus, causa l'infortunio rimediato al polso sinistro al rientro a Trigoria, nella giornata di ieri ha destato curiosità un'intervista di Javier Pastore, rilasciata ai microfoni di un'emittente televisiva argentina.

El Flaco ha ammesso candidamente di non avere la tempra del leader, del numero 1, e che in carriera avrebbe con ogni probabilità potuto fare molto di più. Immancabili poi le parole di stima per Francesco Totti.

Sul fronte mercato c'è poi da registrare l'interesse dell'Ascoli per Morgan De Sanctis: il leader sempre più riconosciuto del settore giovanile giallorosso - insieme a Bruno Conti - è stato contattato dal club marchigiano per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. L'accordo non è però stato raggiunto. Ciò non toglie che l'ex portiere sembra in procinto di spiccare il volo e ricoprire ruoli di maggiore rilievo. Magari all'interno della Roma.

(Gasport)