Lollo e Nicolò, esame per due

Inizia un anno decisivo per Zaniolo e Pellegrini. Si parte con la ripresa del campionato - e delle coppe ad agosto - e la conclusione sarà l'Europeo del 2021. Entrambi, al centro di insistenti voci di mercato infatti, stanno cercando di concentrarsi solamente sul campo per dare il maggior aiuto possibile alla Roma per la corsa al quarto posto visto che un'eventuale qualificazione in Champions allontanerebbe drasticamente l'ipotesi di una cessione forzata.

A breve inizierà il tuor de force che comincerà il 24 giugno con 12 partite in 40 giorni: da una parte Pellegrini è pronto a giocarle tutte, dall'altra Zaniolo sta provando ad accelerare i tempi per rientrare dall'infortunio. Atteggiamenti positivi, a cui Fonseca ha dovuto mettere un freno per preservare le loro condizioni fisiche. Entrambi vorrebbero continuare la loro avventure alla Roma. Non vorrebbe partire Zaniolo, che a Roma sta maturando personalmente e calcisticamente. Stesse intenzioni per Pellegrini che è in attesa del rinnovo contrattuale che elimini la clausola da 30 milioni esercitabile tra il 1° e il 30 luglio e che il Psg sarebbe disposto a pagare.

(Il Messaggero)