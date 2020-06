L'offerta di Cvc alla Lega arriva sul tavolo di Serie A

E' sul tavolo della Lega Serie A l’offerta prodotta dal fondo CVC Capital Partners per accaparrarsi i diritti televisivi del principale campionato italiano. Come scrive il giornale economico, la proposta sarà discussa oggi, quando mancano due settimane d'esclusiva per raggiungere un accordo con le società.

Per Paolo Dal Pino, numero uno della Lega, l'ipotesi è accolta favorevolmente, diverso il pensiero dei presidenti che non sono tutti compatti sulla stessa idea, con alcuni che non sono ancora pienamente convinti dall’offerta, ma comunque intenzionati a proseguire le discussioni per capirne di più.

Nel complesso, l’operazione punta a portare 11 miliardi di euro nelle casse della Serie A per i diritti tv del prossimo decennio. I diritti andrebbero a confluire in una "media company" dotata di risorse con un aumento di capitale. CVC parteciperebbe con una quota tra il 10 e il 15% della media company, mettendo sul piatto 2,2 miliardi per questa partecipazione.

(Il Sole 24 Ore)