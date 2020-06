Lo Scudetto si vince sul campo

Giornata decisiva, ieri, per il calcio italiano. Il Consiglio della Figc, infatti, ha deciso: in caso di stop momentaneo, se ci saranno i tempi tecnici, si useranno playoff e playout. Il piano C si chiama algoritmo. La data limite per deciderlo è quella del 10 luglio. Ha vinto la linea Gravina, con 18 voti a 3. Il nodo resta sempre quello della quarantena obbligatoria in caso di stop. Per il momento rimane di 14 giorni, con tutte le complicanze del caso. La Figc è in costante contatto con il governo per cercare di trovare una soluzione. «Non so se sarà possibile ammorbidire questa norma, ma riteniamo possano esserci delle condizioni che comunque consentano al nostro campionato di andare avanti» ha detto Gravina. La formula dei playoff e dei playout, intanto, sarà decisa nei prossimi giorni, prima della ripresa del campionato. Dure sanzioni per i club che non rispettano il protocollo. Approvata la norma anti-furbetti: si va da semplici multe fino, per chi si rende protagonista di gravi violazioni, all'esclusione dal campionato.

(il messaggero)