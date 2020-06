L'Italia del pallone avanza, stagione 2019 in crescita

Alla voce ricavi la Serie A sfiora i due miliardi e mezzo di euro, ma si trova sempre dietro alla Premier League, prima tra i top 5 campionati europei, alla Liga e alla Bundesliga. Dietro alla Serie A, la Francia che ha deciso di sospendere definitivamente il proprio campionato ed è già proiettata alla prossima stagione. A rivelarlo l'«Annual Review of Football Finance» di Deloitte che rivela, inoltre, come i numeri italiani siano caratterizzati da un aumento della quota per i diritti televisivi, sebbene sia da registrare una perdita operativa di 36 milioni di euro che è causata da un «rapido incremento dei salari». Rispetto a spagnoli e tedeschi, reggiamo nel computo dei diritti, ma siamo decisamente più indietro nelle entrate per i biglietti. Per il prossimo futuro c’è da verificare che cosa succederà in termini di sponsorizzazioni e marketing, quanto il mercato potrà riprendere. «Prevediamo che i piani di riavvio per la Premier League e alcuni suoi pari - dice Dan Jones, partner capo dello Sports Business Group di Deloitte - porteranno a un rapido recupero dei risultati finanziari poiché alcuni ricavi delle trasmissioni 2019/20 verranno spinti nell’esercizio 2020/21, il che potrebbe comportare un anno di entrate eccezionali».

(Gasport)