L'epidemia rallenta, ma il calcio rischia

Quarantena solo per il calciatore positivo al tampone? Doccia fredda per il modello Bundesliga che avrebbe dovuto accompagnare il ritorno dei giocatori professionisti sul campo, consentendo alle società di mettere in isolamento l’intera squadra e alla Serie A continui “stop and go”. Il problema “non è stato superato”, ha avvertito Vincenzo Spadafora durante la registrazione di Porta a Porta. “Il Comitato tecnico-scientifico ha detto sì alle modifiche del protocollo però bisogna cambiare la norma, quella dei 14 giorni, che è contenuta nel dl (il 33/2020 del 16 maggio, in vigore, ndr) - ha spiegato il ministro dello Sport - O si fa un emendamento o bisogna cambiarla nel prossimo decreto. Cercheremo di fare il prima possibile, ma non credo possa essere efficace dal 20 giugno (ripresa del campionato, ndr)”. “Nessun Paese al mondo ha una previsione così stretta sulla quarantena”, ha detto l’ad della Lega di A Luigi De Siervo. [...]

(Il Fatto Quotidiano)