Lega, la partita decisiva si gioca in salita

Nella giornata di domani la Lega riunirà il proprio Consiglio Federale per discutere dell'eventualità di un nuovo stop delle competizioni nazionali. Il dibatti sembra però molto acceso e divide i vari rappresentanti del massimo campionato italiano. La proposta di alcuni club sembra essere quella di congelare la classifica, bloccando però le retrocessioni verso la Serie B da cui però dovrebbe salire tre squadre. Il presidente Gravina è ovviamente contrario a questa proposta ma non è detto che riesca a ottenere la maggioranza dei votanti per bocciarla e far passare la propria, che prevede si congelamento della classifica ma anche retrocessione delle ultime tre con promozione delle migliori tre dalla Serie B.,

(corsera)