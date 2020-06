Le donne già nel futuro: la Roma sarà sempre più azzurra

La Serie A Femminile ha deciso che non seguirà le orme dei colleghi della maschile e ha chiuso qui il campionato. Nonostante questa decisione però, la Roma allenata da mister Bavagnoli non ha la minima intenzione di fermarsi, al contrario già si lavora in vista della prossima stagione. Le giallorosse dovrebbero confermare il tecnico in panchina, oltre un blocco di calciatrici come Bartoli, Bonfantini, Giugliano, Andressa e Swaby. Ora si aspettano di conoscere quali saranno le linee che la società sceglierà di seguire, ma la sensazione è che non ci si voglia accontentare.

(gasport)