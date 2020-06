La serie A vuole andare di corsa e pensa a un rilancio in stile F1

La settima che verrà sarà decisiva per le sorti della Serie A. Nella giornata di domani infatti si deciderà il da farsi in caso di nuovo blocco del massimo campionato italiano, con ipotesi di classifica congelata e nessuna retrocessione verso la Serie B, e in secondo luogo entro giugno i vertici della A dovranno decidere cosa fare della proposta del fondo Cvc. Il problema dei diritti televisivi infatti rimane argomento fondamentale nel dibattito calcistico, anche perché se si scegliesse questa strada l'obiettivo sarebbe quello di guadagnare circa undici miliardi in dieci anni, dove il fondo che ha gestito fino al 2016 la Formula 1 avrebbe massimo il 20% del piatto degli introiti. Insomma una grande possibilità di guadagno a cui i club dovranno dare una risposta nel prossimo mese.

(corsera)