La Roma sogna Pastore a L.A. Psg e Borussia sono su Pellegrini

Javier Pastore è stato uno dei più grandi fallimenti del mercato romanista in termini di costo/rendimento. Il centrocampista argentino è stato prelevato due estati fa dal Psg per 24,6 milioni di euro e percepisce un ingaggio di 4,2 milioni netti a stagione fino al 2023. Ma in queste due stagioni il giocatore ha avuto un rendimento dai toni più bassi che alti. È per questo che i tifosi hanno accolto con piacere la notizia che giunge dalla Spagna secondo la quale l'allenatore dei L.A. Galaxy Guillermo Barros Schelotto starebbe spingendo per portare il Flaco in Mls. Intanto, nonostante le rassicurazioni di Petrachi, il futuro in giallorosso di Lorenzo Pellegrini rimane ancora in bilico. Non è stato ancora trovato un accordo con il club per il prolungamento del contratto con adeguamento di ingaggio ed eliminazione, soprattutto, della clausola di trenta milioni che Psg, Borussia Dortmund e Inter sarebbero disposti a pagare.

(Corsera)