La Roma più ottimista. Schick: "Resto a Lipsia"

La situazione economica della Roma influirà in maniera forte sulla prossima sessione di mercato estivo. L'obiettivo principale della squadra giallorossa è uno solo: vendere. In uscita il nome più caldo continua a essere quello di Schick, attualmente in prestito al Lipsia, che spera di rimanere anche il prossimo anno in Germania. I due club stanno discutendo sul prezzo del cartellino, i tedeschi infatti non vorrebbero pagare i 29 milioni concordati a inizio prestito e si vedrà se accetteranno la proposta di Petrachi che si aggira intorno ai 24 milioni. Rimane che le parti solo vicine e la volontà del giocatore è quella di rimanere.

(corsera)