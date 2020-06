La Roma fa muro per Zaniolo e Pellegrini: Florenzi-Spinazzola in partenza

La Juve sta studiando un piano per arrivare a Nicolò Zaniolo. I bianconeri infatti starebbero pensando di offrire alla Roma il cartellino di Bernardeschi per abbassare in maniera sensibile il prezzo del gioiellino giallorosso. La Roma però non vorrebbe lasciar partire né Zaniolo né Pellegrini: i due pezzi pregiati della rosa. Pellegrini quasi certamente resterà, per Zaniolo invece - che garantirebbe una ricca plusvalenza - molto dipenderà dalle indicazioni del presidente Pallotta, che deve ancora decidere se tenere o vendere la società. La Roma però non è convinta dall'ipotesi Bernardeschi, il che rende l’assalto della Juve tutto in salita. Via libera invece agli addii di Florenzi (cercato da Siviglia e Fiorentina) e Spinazzola che potrebbe andare a Firenze in cambio di Biraghi.

(Gasport)