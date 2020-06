La Roma cerca i gol con la valigia

Justin Kluivert, Cengiz Under e Nikola Kalinic in partenza. Salvo colpi di scena, tutti e 3 gli attaccanti della Roma appaiono destinati a giocare altrove la prossima stagione. L’olandese e il turco perché possono assicurare al club giallorosso indispensabili plusvalenze, il croato invece perché fin qui ha convinto poco. Altro destino comune: tutti e tre però saranno chiamati in causa per cercare di agguantare la qualificazione Champions League.

Per Kluivert la Roma vorrebbe incassare almeno 40 milioni e all'estero (a partire da Barcellona e Arsenal) gli estimatori non mancano. Discorso analogo per Under, che a causa anche di una stagione fatta più di ombre che di luci ha visto calare la sua valutazione, ma il club non intende incassare meno di 30 milioni. Everton, Bayern e Lipsia hanno già preso informazioni.

(Gasport)