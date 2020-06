La Roma «bella di notte» insegue la Champions

La Roma riprende la corsa per la Champions League e lo fa per lo più in gare notturne. Ieri è stato ufficializzato il calendario delle restanti partite di campionato e la squadra di Fonseca in sette occasioni su nove giocherà alle 21.45: in casa contro Sampdoria (24 giugno), Udinese (2 luglio), Parma (8 luglio), Verona (15 luglio) e Inter (19 luglio); in trasferta contro Napoli (5 luglio) e Spal (22 luglio). Uniche eccezioni: Milan-Roma alle 17.15 (28 giugno) e Brescia-Roma alle 19.30 (11 luglio). Potrebbe essere un vantaggio viste le temperature estive attese, soprattutto per recuperare energie e per cercare di evitare infortuni.

Centrare il quarto posto sarebbe un ancora di salvezza per il club giallorosso visto che il 30 giugno il bilancio potrebbe registrare un passivo a tre cifre. Inoltre l'emergenza coronavirus sembrerebbe aver fatto saltare la trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma. Il club era stato valutato dal presidente 700 milioni e la prima offerta del magnate texano, presentata a dicembre 2019, era di 660 milioni (con un guadagno di 30 per Pallotta e soci), contando però su un mercato in uscita che doveva alleggerire un monte ingaggi ormai insostenibile, obiettivo non riuscito al d.s. Petrachi. A metà febbraio l’offerta è scesa a 610 milioni fino ai 575 milioni arrivata nei giorni scorsi e rifiutata dal patron giallorosso.

(Corsera)