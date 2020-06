La Rai punta al record: obiettivo 12 milioni

Sebbene il record di ascolti per una partita di Coppa Italia sia stato stabilito in occasione di un Inter-Roma del 2010 - 39,9% di share - il ritorno in campo del calcio e della coppa nazionale in particolare garantirà un boom di ascolti non indifferente. Partita trasmessa in Rai, tra la prima e la terza squadra che garantiscono più ascolti in assoluto: la Juventus ed il Milan. Casualità, la seconda e la quarta in questa speciale classifica sono l'Inter e il Napoli, protagoniste dell'altra semifinale.

(Gasport)