La nuova battaglia della Serie A: un piano per portare i tifosi allo stadio

La Serie A è riuscita a vincere una prima battaglia con il ritorno in campo, con le date di ogni incontro che saranno definite nella giornata di oggi, ma già si pensa al prossimo obiettivo. Sembra infatti che il presidente Andrea Agnelli e il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, stiano lavorando per poter aprire gli stadi di ogni squadra almeno in maniera parziale. L'idea sembra essere quella di adottare una parziale riapertura per i primi di luglio, con percentuali ridotte rispetto ai normali posti all'interno della struttura. Alcune perplessità e difficoltà rimangono però, soprattutto da parte del Ministro dello Sport Spadafora. In particolare a preoccupare non è tanto il distanziamento sociale all'interno dei settori, quanto piuttosto la possibile reazione delle persone al momento di un gol.

