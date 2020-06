La missione di Edin: pronto a sfondare un muro fatto di gol

Sono due gli obiettivi fissati da Edin Dzeko in vista della ripresa del campionato: salire sul podio dei goleador giallorossi di sempre (ha segnato 102 gol con la Roma, attualmente sesto nella classifica all time romanista, al terzo posto c’è Amadeo Amadei con 111), ma anche quello di raggiungere quota 300 reti segnate con i propri club. Dzeko. con le rispettive squadre in cui ha giocato, ha segnato in tutto 288 gol in 651 partite. Ora l’obiettivo è arrivare appunto a quota 300. Dei 288 gol, 102 li ha realizzati con la maglia della Roma: un bottino accumulato nelle 211 partite giocate in giallorosso, con una media-gol di 0,48 a partita. Se dovesse riuscire a raggiungere quota 300 già quest'anno, vorrebbe dire che Dzeko con i suoi gol avrebbe aiutato la Roma nella corsa alla zona Champions.

(Gasport)