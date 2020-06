La grande occasione: il calendario sorride, Roma pronta allo scatto

Un’estate con il sogno Champions per la Roma. Nell’analisi delle 12 giornate di Serie A da affrontare ci sono incognite. L’unica bussola la fornisce la Bundesliga, che ha ripreso a giocare da due settimane. Prima di tutto la condizione atletica dei giocatori rimasti praticamente fermi per tre mesi e relativa esposizione agli infortuni (in Germania aumentati del 266% rispetto alla norma). Poi l’incidenza del fattore campo che, a porte chiuse, sembra insignificante (in Bundesliga vittorie casalinghe scese dal 42,7% al 18,5% e quelle in trasferta aumentate dal 36% al 44,4%).

La questione quarto posto sembra ristretta a una sfida Atalanta-Roma, visto che il Napoli (sesto) è staccato rispettivamente di 9 e 6 punti. I nerazzurri hanno il pallino in mano perché: 1) vincendo il recupero possono salire a +6 sui giallorossi; 2) hanno vinto entrambi gli scontri diretti con la Roma (2-0 all’Olimpico e 2-1 a Bergamo). Fonseca può però sperare per tre motivi: una rosa senza infortuni, che potrebbe ritrovare anche Zaniolo, e più ricca di alternative di quella di Gasperini; meno big-match sulla strada: 4 (Milan, Napoli, Inter e Juve) contro 5 (Lazio, Napoli, Juve, Milan e Inter).

(Il Messaggero)