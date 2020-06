La Figc dice no alla Lega di A: niente blocco retrocessioni. Algoritmo "soft"

I playoff e i playout in caso di nuovo stop e il chiacchieratissimo algoritmo, lo strumento per «cristallizzare» la classifica con il criterio della media punti ponderata casa-trasferta, relegato a piano C. È la sintesi della giornata in cui il consiglio federale adotta la delibera definitiva per la ripartenza del campionato, rispedendo di fatto al mittente la richiesta dell’assemblea della Lega di A di venerdì scorso, quella sul blocco delle retrocessioni. La formula di playoff e playout verrà deciso prima del 20 giugno dall'ad della Lega Dal Pino e da Gravina . Si parla di giocare per lo scudetto a quattro, al massimo a sei.

(gasport)