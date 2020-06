La data di nascita assist per la bufera: è contestazione

La Roma si scontra con la rabbia dei suoi tifosi. Ieri il club giallorosso ha pubblicato sui social un video per celebrare la data di nascita del club, filmato che ha scatenato le polemiche . Tre i principali motivi del malcontento della tifoseria: la scelta della data, la gestione dei campioni del club (passati e futuri) e la gestione societaria. Lo scontro più accesso ha riguardato proprio la data di fondazione del club: in molti infatti hanno ricordato che la vera data di nascita della Roma è il 22 luglio e non il 7 giugno (data presa come riferimento dalla proprietà americana).

(Gasport)