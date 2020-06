La crisi della Roma. Conti in picchiata, aumentano i debiti: ora nuovi soci o via i gioielli

La situazione finanziaria della Roma attualmente segna un rosso in bilancio di -126 milioni di euro, ma che al 30 giugno potrebbe continuare a salire fino a -140. Pallotta ha provato a far rifiatare i conti versando 30 milioni con cessione di crediti futuri alle banche che hanno anticipato i soldi. Per superare questa situazione però il presidente giallorosso avrebbe individuato quattro possibili ipotesi d'uscita. La prima prevede la possibilità di sfruttare il fattore campo, magari arrivando in fondo all'Europa League. La seconda prevederebbe la cessione dei diritti pluriennali dei giocatori. La terza potrebbe essere quella di completare l'aumento di capitale di 150 milioni già deliberato. Infine l'alternativa sarebbe trovare nuovi soci.

(gasport)