La carica "in chiaro" di Spadafora: domani l'incontro tra ministero e Sky

Dopo aver convinto la Lega a riprendere la stagione agonistica proprio con la Coppa Italia in chiaro sulla Rai, l'obiettivo del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è ora quello di far vedere in chiaro anche la Serie A. La proposta sul campionato sarà oggetto, domani, dell’incontro con l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra. Spadafora sarebbe pronto comunque a costruire un ombrello normativo per evitare che l’operazione si incagli giuridicamente. Se anche si raggiungesse l’accordo con Sky, però ci sarebbe poi da considerare il danno collaterale per le altre tv, con Rai e Mediaset già sul piede di guerra.

(gasport)