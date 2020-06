James apre e chiude: "Lascerò la Roma ma in mani sicure per farla vincere"

Per la prima volta James Pallotta, in un'intervista al sito del club, ha ufficializzato pubblicamente la voglia di lasciare la Roma, ma alle sue condizioni. «Invecchiando sto pensando al futuro e vorrei lasciare il club in mani ottime, solide – ha detto il presidente giallorosso – Vorrei qualcuno che sia una buona guida e che permetta alla Roma di poter competere come a tutti noi piacerebbe. Fino a quel momento, io e i miei investitori continueremo a sostenere il club in ogni modo e a investirci denaro, per assicurare la competitività ad alti livelli».

Pallotta, tra i tanti temi toccati (anche le iniziative del club durante la pandemia), ha parlato anche della trattativa con Friedkin: «Dopo le modifiche apportate dagli avvocati e dai banchieri del gruppo Friedkin, l’offerta ha iniziato ad essere meno appetibile. L’ultima proposta semi-concreta non era minimamente accettabile. Se Friedkin ha i soldi e vuole avanzare un’offerta accettabile, lo ascolteremo».

(Gasport)