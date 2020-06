Intervento al naso: per Zaniolo breve stop

Altra operazione per Zaniolo, questa volta lieve. Il gioiello giallorosso, infatti, domani dovrà sottoporsi ad un intervento al naso, assolutamente di routine, per risolvere un leggero problema di ipertrofia dei turbinati che può causare qualche difficoltà di respirazione. Zaniolo avrà bisogno di un paio di giorni di riposo prima di tornare a lavorare con il gruppo, all’inizio della prossima settimana. Intanto guarda già al ritorno in campo, l'obiettivo è il 15 luglio, quando all’Olimpico arriverà il Verona: quel giorno saranno passati 6 mesi e 3 giorni dalla rottura (il 12 gennaio) del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

(corsera)