In Portogallo e Germania l'agosto di Coppa

Domani il presidente dell'Uefa Ceferin darà l'annuncio: la Champions League si giocherà ad agosto, per ora a porte chiuse anche se la speranza è che almeno il 30% degli spettatori possa ripopolare gli spalti per la finale di domenica 23 a Lisbona. La Final Eight, formula per concludere il torneo in gare uniche, ha come sede il Portogallo. Tra il 7 e l'8 è previsto il completamento degli ottavi di finale, con la Juventus protagonista contro il Lione. I quarti sono in programma dal 12 al 15 agosto, semifinali il 18 e 19, finale il 23.

Invece, Inter e Roma, in Europa League, giocheranno in Germania, dove prima della Final Eight (dal 10 al 21 agosto) ci saranno gli ottavi di finale in partita unica. Le altre 6 gare di ritorno degli ottavi si svolgeranno regolarmente. Il minitorneo avrà 4 sedi: Colonia (probabile città della finale il 21), Dusseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen.

Se la Champions chiude il 23 agosto, in vista dell'Europeo sono possibili sia il via dei campionati nazionali entro il 12 settembre sia la Nations League a settembre.

(La Repubblica)